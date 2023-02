The Shrouds, Vincent Cassel confessa: 'Non ho idea di come interpretare il mio ruolo'

Non è la prima volta che Vincent Cassel lavora con David Cronenberg. L'attore ha infatti già collaborato con il regista ne La Promessa dell'assassino e in A Dangerous Method. Però questa sembra essere la prima volta in cui interprete sembra non avere la minima idea di come interpretare il ruolo.

E' passato già diverso tempo dall'annuncio di Vincent Cassel come protagonista di The Shrouds nuovo film thriller di David Cronenberg. Sembra che la fiducia che ha riposto il regista nei confronti dell'attore sia stata tale da affidargli un ruolo emotivamente così complesso da non sapere neanche di essere capace o meno di interpretarlo. "È la storia di un uomo che perde la moglie. Riguarda l'incapacità di far fronte alla perdita di una persona cara" ha raccontato l'attore francese.

The Shrouds vedrà anche il ritorno di Léa Seydoux dopo Crimes of the Future, film del maestro del body horror presentato a Cannes. “Non avrei mai pensato che avesse tanta fiducia in me e ne sono davvero lusingato. Gli ho detto: 'David, onestamente, non ho idea di come lo interpreterò'. E ha detto che è esattamente per questo che ha scelto me" ha raccontato poi Cassel parlando della discussione avuta con il regista quando gli aveva proposto il ruolo. In tutte le sue collaborazioni con Cronenberg l'interprete francese ha sempre vestito ruoli ambigui o naturalmente tendenti alla follia.

Nel frattempo non si può far altro che aspettare l'inizio dei lavori di questa nuova ed imprevedibile pellicola che, come d'abitudine di Cronenberg, punta a sconvolgere il pubblico. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!