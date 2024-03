The Shrouds: perché la star di Dune Lea Seydoux ha lasciato il film di David Cronenberg?

Dopo il ruolo nel cast di Dune 2 di Denis Villeneuve, l'attrice francese Lea Seydoux avrebbe dovuto tornare sul grande schermo grazie The Shrouds di David Cronenberg, che l'aveva scelta come protagonista al fianco di Vincent Cassel dopo aver lavorato con lei al precedente Crimes of the Future.

Tuttavia, nel corso della produzione del film Lea Seydoux si è defilata dal progetto e alla fine la sua parte in The Shrouds è andata a Diane Kruger. Ora, mentre il secondo capitolo della saga fantascientifica di Warner Bros tratta dal romanzo di Frank Herbert continua a riscontrare successo in tutto il mondo, l'attrice ha parlato ai microfoni di IndieWire per spiegare la sua assenza del nuovo film di David Cronenberg: "Ho amato lavorare con David Cronenberg in Crimes of the Future, gli voglio un mondo di bene. Sono una grande fan del suo cinema da molti anni, e non vedevo l'ora di fare un altro film con lui, ma prima di iniziare le riprese mi sono accorta di essere un po' stanca. Avevo bisogno di prendermi una pausa. È stata una decisione difficile perché la sceneggiatura era grandiosa, ma volevo concedermi un po' di tempo per me stessa. Sono certa che sarà un film grandioso con Diane".

Effettivamente Lea Seydoux viene da un periodo di fuoco con ben nove film consecutivi dal 2021 ad oggi, tra la natia Francia e Hollywood, e uno più bello dell'altro: The French Dispatch, Storia di mia moglie, Tromperie, France, No Time to Die, Un bel mattino, Crimes of the Future, La Bête e Dune - Parte due.

Si prevede che il suo personaggio, Lady Margot, potrebbe tornare in Dune 3 di Denis Villeneuve una volta che Warner Bros annuncerà ufficialmente quello che il regista ha descritto come il capitolo conclusivo della saga.

