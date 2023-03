The Shrouds, Guy Pearce e Diane Kruger nel cast del film di David Cronenberg

Diane Kruger e Guy Pearce si aggiungono al cast del nuovo film di David Cronenberg, The Shrouds, nel quale reciterà anche Vincent Cassel. Le riprese dovrebbero iniziare a maggio. Il regista canadese è pronto a tornare dietro la macchina da presa dopo l'uscita nelle sale lo scorso anno di Crimes of the Future.

In The Shrouds, Cassel interpreterà Karsh, un innovativo uomo d'affari e vedovo in lutto, che costruisce un dispositivo per entrare in contatto con le persone defunte all'interno di un sudario funebre. Vincent Cassel era dubbioso sul personaggio in The Shrouds perché ha confessato di non essere consapevole di come interpretare il ruolo



In base a quanto riporta Deadline il cast si sta arricchendo, con Diane Kruger in sostituzione di Léa Seydoux e Guy Pearce che reciterà nel lungometraggio.

Inizialmente la produzione doveva iniziare a marzo ma il cambio di casting ha fatto slittare l'inizio delle riprese.



The Shrouds è nato come un progetto seriale per Netflix ma lo streamer in seguito ha deciso di ritirarsi e Cronenberg ha deciso di riconfigurare l'opera trasformandola in un film.

Ad inizio marzo è stato annunciato che anche Viggo Mortensen era entrato nel cast di The Shrouds. L'attore è uno dei fedeli interpreti di Cronenberg; con il regista ha lavorato in A History of Violence, La promessa dell'assassino, A Dangerous Method, e il recentissimo Crimes of the Future.



Si attendono ulteriori novità sul film e vi terremo aggiornati nelle prossime settimane.