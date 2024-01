The Shrouds: la prima foto del nuovo film di David Cronenberg è a dir poco inquietante

The Shrouds è stato descritto come il film più personale di David Cronenberg dalla co-protagonista Diane Kruger, che oggi appare al fianco di Vincent Cassel nella prima foto ufficiale dell'attesissimo lungometraggio.

L'autore canadese, che torna a stretto giro dopo l'acclamato Crimes of the Future, ha scelto i Cahiers du Cinema per debuttare con le prime immagini del suo nuovo progetto, che si preannuncia a dir poco inquietante: come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, The Shrouds è ambientato in un mondo in cui le persone possono assistere alla decomposizione dei loro cari defunti: le immagini mostrano quello che sembrerebbe un cimitero, nel quale però al posto delle lapidi sono stati inseriti dei monitor - la cui forma monolitica ricorda quella dell'oggetto misterioso al centro di 2001: Odissea nello Spazio - tramite i quali, immaginiamo, sarà possibile guardare sotto terra e dentro le bare, in una continuazione dei temi già affrontati in Crimes of the Future, come il mutamento del corpo associato alla performance artistica.

Ricordiamo che il film, oltre a Diane Kruger (che ha sostituito Lea Seydoux) e Vincent Cassel, è interpretato anche da Guy Pearce e Sandrine Holt. Le riprese sono terminate il 19 giugno 2023, e sono durate per quattro settimane: il debutto sulle pagine di Cahiers farebbe pensare ad una premiere sul tappeto rosso di Cannes, come fu per Crimes of the Future, ma è ancora presto per dirlo.

Vi terremo aggiornati, restate con noi.