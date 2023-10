The Shrouds sarà il film più personale di Cronenberg: 'Parla della morte di sua moglie'

Le riprese di The Shrouds si sono concluse a giugno scorso, e in queste ore sono emersi nuovi aggiornamenti relativi alla trama del prossimo, attesissimo film scritto e diretto dall'acclamato regista canadese David Cronenberg.

In qualità di ospite d'onore al Festival del cinema di Zurigo, infatti, la protagonista Diane Kruger ha rivelato che in The Shrouds interpreterà tre ruoli: la moglie del personaggio protagonista di Vincent Cassel, la sorella gemella della moglie e "un avatar, una sorta di assistente personale". L'attrice - che ha sostituito la precedentemente annunciata Lea Seydoux, che non ha potuto riunirsi a David Cronenberg dopo l'acclamato Crimes of the Future a causa di conflitti di programmazione - ha anche confermato che The Shrouds è probabilmente il "film più personale della carriera di Cronenberg", perché affronterà la morte della moglie del regista, scomparsa recentemente:

“Abbiamo appena finito di girarlo. Penso che potrebbe essere il suo film più personale, perché parla anche della sua reazione alla scomparsa della moglie. Mi sono molto emozionata nel girarlo, perché sapevo che gli era così vicino e lui ha sempre cercato di mantener un atteggiamento un po' distaccato durante la lavorazione . Ma potevo sentire la sua vulnerabilità di fronte all'argomento", ha detto Diane Kruger.

Ricordiamo che la misteriosa trama di The Shrouds è ambientata in un mondo in cui le persone possono osservare la decomposizione dei propri parenti defunti in tempo reale. Il film non ha ancora una data d'uscita.