The Shrouds sarà il film più lungo della carriera di David Cronenberg? Cosa sappiamo

The Shrouds sarà il film più lungo della carriera di David Cronenberg? Dopo aver appreso il motivo che ha spinto Lea Seydoux a lasciare The Shrouds dopo il successo di Crimes of the Future, facciamo il punto della situazione sul prossimo film del regista canadese.

Con l'annuncio della lineup del Festival di Cannes sempre più vicina (sarà svelata l'11 aprile prossimo) The Shrouds di David Cronenberg sembra ogni giorno che passa una scommessa più sicura: si prevede infatti che il film, con Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce e Sandrine Holt, sarà in competizione per la Palma d'Oro, dato che il distributore francese Pyramide Films ha annunciato una data di uscita per il 25 settembre 2024 (per partecipare in concorso a Cannes, un film deve obbligatoriamente avere una data d'uscita in Francia).

Grazie a Pyramide, inoltre, siamo anche venuti a sapere che The Shrouds avrà una durata di 119 minuti, cosa che se confermata lo renderà il film più lungo nella carriera di David Cronenberg: Dead Ringers del 1988 e Naked Lunch del 1991, attualmente quelli con la durata più estesa nella filmografia dell'autore di culto, si fermano entrambi a 116 minuti.

The Shrouds, segue un innovativo uomo d'affari (Vincent Cassel) nonché neo-vedovo ancora in lutto che costruisce un dispositivo per connettersi con i morti all'interno delle loro tombe e seguire in diretta il loro decomporsi. Per altri contenuti guardate la prima foto di The Shrouds.

