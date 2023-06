The Shrouds, concluse le riprese del nuovo film diretto da David Cronenberg

Sono terminate ufficialmente le riprese del nuovo film di David Cronenberg, The Shrouds, iniziate a metà maggio a Toronto. Un mese esatto dopo, il regista canadese ha chiuso la produzione del lungometraggio, che al momento non ha una data d'uscita confermata. Nei prossimi giorni si avranno notizie più precise sulla distribuzione.

The Shrouds racconta la storia di un uomo d'affari di nome Karsh, rimasto vedovo, che costruisce un dispositivo per connettersi con le persone defunte all'interno di un sudario.



Cronenberg è reduce dall'uscita nelle sale di Crimes of the Future, titolo omonimo dell'opera seconda del regista che usci negli anni '70.

Il film, presentato al Festival di Cannes 2022, segnò il ritorno di Cronenberg dietro la macchina da presa otto anni dopo l'ultimo film, Maps to the Stars. Sul nostro sito potete leggere la recensione di Crimes of the Future.



Ora questo nuovo progetto ravvicinato che include nel cast interpreti del calibro di Vincent Cassel, che recita nel ruolo di protagonista, al fianco di Guy Pearce, Diane Kruger, Sandrine Holt, Elizabeth Saunders, Jennifer Dale, Matt Willis e Steve Switzman.

Non ci sono altre informazioni dettagliate sul lungometraggio di Cronenberg ma vi terremo aggiornati nelle prossime settimane su ulteriori sviluppi che riguardano il progetto che riporterà sul grande schermo un film del regista di La mosca, M. Butterfly, A Dangerous Method, A History of Violence e La promessa dell'assassino.



Diane Kruger ha sostituito Léa Seydoux, inizialmente scelta per il ruolo.