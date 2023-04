The Shrouds, nel cast anche una star di Daredevil: Born Again! Ecco di chi si tratta

David Cronenberg è al lavoro per realizzare il suo nuovo film, The Shrouds, con protagonisti Guy Pearce, Vincent Cassel e Diane Kruger. Le riprese dovrebbero iniziare a maggio a Toronto. Nel frattempo ci sono novità sul casting del film, come riporta Deadline. Al team artistico si è aggiunta anche una star di Daredevil: Born Again.

Si tratta di Sandrine Holt, che si è unita al progetto in ruolo ancora sconosciuto. Il casting di Holt è di poco successivo ad un altro annuncio che riguarda l'attrice, pronta ad entrare anche tra i protagonisti della serie Daredevil: Born Again, con il ritorno di Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock.



Secondo indiscrezioni, Sandrine Holt dovrebbe interpretare la misteriosa moglie di un miliardario che contatta il personaggio di Cassel per uno 'strano' progetto che ha qualcosa a che fare con il suo coniuge. Al momento non è stata annunciata la data d'uscita del film.

The Shrouds vede Vincent Cassel nei panni di Karsh, un innovativo uomo d'affari e vedovo in lutto che costruisce un nuovo dispositivo per connettersi con le persone defunte all'interno di un sudario funebre.



Qualche settimana fa Vincent Cassel ha espresso dubbi sull'interpretazione di Karsh nel film di Cronenberg, ammettendo di non avere alcuna idea di come rappresentarlo sul grande schermo.



Se volete ripassare il cinema di Cronenberg potete recuperare sul nostro sito la recensione di Crimes of the Future, l'ultimo film uscito nelle sale del regista canadese.