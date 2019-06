The Shrinking of Treehorn: arriva il primo film d'animazione diretto da Ron Howard

Dopo aver diretto un documentario su Pavarotti, il regista Ron Howard ha deciso finalmente di compiere il primo passo verso l'animazione: come riportato da Variety, infatti, l'autore di Solo: A Star Wars Story dirigerà The Shrinking of Treehorn.

Il film sarà prodotto da Howard e Brian Grazer attraverso il loro banner Imagine Entertainment e dalla società australiana Animal Logic (dietro a Happy Feet e al franchise di The LEGO Movie).

Si tratta di un adattamento dell'omonimo best-seller pubblicato nel 1971 e scritto da Florence Parry Heide con illustrazioni dell'acclamato Edward Gorey: la storia è incentrata sul personaggio eponimo che, dopo aver provato un misterioso gioco da tavola, inizia a rimpicciolirsi. Scritto da Rob Lieber (Peter Rabbit, Alexander and the Terrible Horrible No Good Very Bad Day), il film recupererà lo stile visivo delle illustrazioni di Gorey e sarà distribuito dalla Paramount.

Zareh Nalbandian, amministratore delegato della Animal Logic, ha dichiarato: "Da anni spingo per convincere Ron Howard a debuttare nel mondo dei film d'animazione, e finalmente ci siamo. La Imagine è in continua evoluzione e in costante crescita, e noi di Animal Logic siamo sempre più impegnati nello sviluppo e nella produzione delle nostre proprietà intellettuali. Abbiamo una visione condivisa."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo all'ingresso di Freida Pinto nel cast di Hillbilly Elegy, il film che Ron Howard sta attualmente girando per Netflix.