The Show, il film di Alan Moore uscirà nei cinema americani per un solo giorno

A quanto pare l'intrigante The Show diretto da Mitch Jenkins e scritto e ideato dal genio di Alan Moore, papà di capolavori a fumetti come Watchmen, V per Vendetta o The Killing Joke, sarà proiettato per un solo giorno nei cinema americani il prossimo 26 agosto, un giorno prima dello screening inglese.

Al momento sia quella del 26 che quella del 27 agosto, quest'ultima inglese e all'interno del FilmFest Festival, sono le uniche due proiezioni cinematografiche previste per The Show, anche se ci sarà una terza proiezione virtuale e sempre nel Regno Unito il prossimo 1° settembre.



Alan Moore e Mitch Jenkins hanno iniziato a collaborare a Show Pieces, una serie di cortometraggi, prima di lavorare al lungometraggio ed è uscito proprio in queste ore un teaser trailer di The Show.



Sin dal trailer molti fan potranno riconoscere lo stile di Alan Moore, quello sviluppato negli ultimi anni e l'inclinazione mistica di Alan Moore sembra essere matura per l'esplorazione del suo mondo attraverso il mezzo cinematografico.Il cast del film è guidato da Tom Burke, insieme a Siobhan Hewlett, Ellie Bamber, Sheila Atim, Richard Dillane e lo stesso Alan Moore.



Su Everyeye trovate la prima immagine di The Show di Mitch Jenkins. Lo scorso anno Alan Moore ha confessato di essere stufo dei cinecomic che hanno invaso il mondo del cinema.