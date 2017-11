The Shape of Water: un trailer inedito del film di Guillermo del Toro

Fox Searchlight ha diffuso online un trailer inedito di The Shape of Water , acclamata pellicola die vincitrice del Leone d'Oro alla recente Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Lo script del film è stato scritto dallo stessoinsieme alla sceneggiatrice

The Shape of Water racconta una storia ambientata durante la Guerra Fredda. Negli Stati Uniti del 1963 Elisa, una donna che lavora in un laboratorio del governo americano, è intrappolata in una vita piena di silenzi e tanta solitudine. Un giorno, insieme alla collega Zelda, verrà a conoscenza di un esperimento segreto.

Il cast di The Shape of Water, diretto da Guillermo del Toro, comprende Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg, Doug Jones, Lauren Lee Smith, Nick Searcy e David Hewlett. Le musiche sono composte da Alexandre Desplat.