The Shape of Water: Guillermo del Toro voleva girarlo in bianco e nero

Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, pare che, il nuovo film di, fosse stato concepito in bianco e nero.

Lo scenografo della pellicola, Paul Austerberry, ha raccontato infatti al celebre settimanale statunitense: “Quando era in bianco e nero il budget era di circa 12 milioni di dollari, poi Fox Searchlight ci ha detto: ‘Se lo fate a colori porteremo il budget a 19.6 milioni’. Anche con quei soldi in più è stato davvero faticoso realizzarlo, quindi grazie al cielo è andata in questo modo. Ero un po’ nervoso riguardo il bianco e nero, perché il colore è un elemento davvero forte con cui giocare in una storia e per aiutare a settare il tono. Quando il pubblico vede il film, commenta molto il colore, quindi sono felice che l’abbiamo fatto a colori. Ad essere onesti, è stato un sacrificio doloroso ma necessario”.

Il film, che ha conquistato il Leone d’Oro a Venezia 2017, arriverà in Italia nei primi mesi del 2018 grazie a 20th Century Fox con il titolo The Shape of Water - La Forma dell’Acqua.