The Shape of Water: Alejandro Inarritu sul film: "Una lettera d'amore all'amore stesso"

ha elogiato il film del connazionale messicano, che arriverà nelle nostre sale a inizio 2018.

Nel corso della rubrica di Variety, Directors on Directors, il regista di Birdman e The Revenant ha espresso il suo più alto apprezzamento per la pellicola del collega: “The Shape of Water è una lettera d’amore all’amore stesso e una dichiarazione d’amore al cinema. Guillermo ha cambiato il paradigma del racconto sui mostri perché né i mostri né le principesse dovessero cambiare. L’unica vera trasformazione viene dall’interno, dall’amarci e accettarci a vicenda così come siamo”.

Inarritu ha poi continuato affermando che un film di tale qualità poteva essere realizzato solo dalla mente straordinaria di del Toro, “perché ci sono film che, un po’ meglio e un po’ peggio, ogni regista può fare. Ma ce ne sono altri che possono esistere se creati o diretti da un unico regista al mondo. Esattamente come alcuni capolavori letterari di Haruki Murakami, The Shape of Water di Guillermo del Toro è una fantasia deliziosa ed è un miracolo che esista nella nostra realtà”.

Nel corso della stessa rubrica, Damien Chazelle aveva avuto modo di complimentarsi con Christopher Nolan per il suo ultimo mastodontico film, Dunkirk.

Il film, che ha conquistato il Leone d’Oro a Venezia 2017, arriverà in Italia nei primi mesi del 2018 grazie a 20th Century Fox con il titolo The Shape of Water - La Forma dell’Acqua.