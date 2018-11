The Secret Life of Pets 2, primo character trailer ufficiale dedicato a Max

Mentre attendiamo fiduciosi il loro nuovo adattamento de Il Grinch, che sarà doppiato in originale da Benedict Cumberbatch, la Illumination ha distribuito quest'oggi online il primo character trailer italiano per l'annunciato The Secret Life of Pets 2, sequel di Pets - Vita da Animali.

Come riportato la scorsa primavera, il regista Chris Renaud e lo sceneggiatore Brian Lynch hanno ripreso i loro rispettivi ruoli in questo atteso secondo capitolo, dopo che il primo film ha incassato in tutto il mondo la bellezza di 875 milioni di dollari, di cui 104 milioni nel solo weekend d'apertura.



Oltre a questo, non sappiamo molto sul film, se non che Patton Oswalt sostituirà al doppiaggio originale Louis C.K. come voce del cagnolino protagonista, Max, anche al centro di questo primo, simpaticissimo trailer. Il cambio al doppiaggio è stato doveroso dopo le accuse di molestie sessuali mosse all'attore, attualmente in fase di ripresa della sua carriera da stand-up comedian.



Dopo questo character trailer, il video ci promette l'arrivo di altri filmati dedicati ai vecchi e nuovi protagonisti. The Secret Life of Pets 2 vedrà il ritorno delle voci di Kevin Hart, Jenny Slate, Eric Stonestreeet ed Ellie Kemper, con l'aggiunta nel cast vocale delle new entry Tiffany Haddish, Nick Kroll, Peter Holmes e del grande Harrison Ford.



L'uscita è prevista nelle sale americane per il 7 giugno 2019