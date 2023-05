The Secret Kingdom: il trailer ci catapulta in un regno popolato da esseri incredibili

Saban e Paramount hanno appena rilasciato l’affascinante trailer di The Secret Kingdom, avventura per ragazzi diretta e sceneggiata da Matt Drummond che uscirà nelle sale e in digitale il 9 giugno 2023.

The Secret Kingdom è un film fantasy per ragazzi, ispirato a film quali La Storia Infinita, che si concentra sulla storia di due bambini che scoprono dell’esistenza di un mondo magico e misterioso sotto il pavimento della propria camera restando coinvolti nella resistenza del regno contro un oscuro nemico.

La sinossi ufficiale del film con protagonisti Alyla Browne e Sam Everingham recita: Unitevi ai fratelli Peter e Verity in un magico viaggio nel Regno Segreto! Sotto il pavimento della loro cameretta si nasconde una terra incantata che deve essere protetta da un antico nemico: il malvagio Shroud. Mentre intraprendono la loro missione per unire cinque tesori mistici e salvare il Regno, Peter e Verity dovranno affrontare sfide epiche che metteranno a dura prova il loro coraggio. Non perdetevi questa emozionante e indimenticabile avventura fantasy adatta a tutta la famiglia!

Il film, prodotto e sceneggiato dallo stesso Drummond porta con sé reminiscenze di Labyrinth (a proposito di Labyrinth, avete notato la citazione presente in Top Gun Maverick?) e Le Cronache di Narnia e rientrerà sicuramente nel filone di quelle opere squisitamente anni ’80 in cui universi fantastici venivano pensati per un pubblico di giovani spettatori.

In attesa di poter vedere il film australiano nei cinema o comodamente sulla poltrona di casa, vi lasciamo al trailer di The Secret Kingdom.