The Seagull: nuovo poster 'classicheggiante' del film con Elisabeth Moss e Saoirse Ronan

Poche ore fa è stato pubblicato online il nuovo poster di The Seagull, dramma storico con Annette Bening, Elisabeth Moss e Saoirse Ronan tratto dal dramma del 1895 Il Gabbiano, scritto da Anton Chechov.

The Seagull è stato diretto da Michael Mayer e adattato da Stephan Karam. Nel cast, oltre alla quattro volte nominata all'Oscar Bening, alla protagonista di The Handmaid's Tale Moss e alla protagonista di Lady Bird Ronan, sono presenti anche Corey Stoll, Brian Dennehy, Mare Winningham, Jon Tenney, Glen Fleshler, Michael Zegen e Billy Howle.

La storia, già portata sullo schermo nel 1968 dal regista Sydney Lumet e dalla protagonista Vanessa Redgrave, è una commedia ora straziante ora divertente che ruota intorno ad amici e ad amanti, tutti innamorati della persona sbagliata, particolarmente pungente nella rappresentazione delle tragiche conseguenze del narcisismo, dei giovani sogni e dell'amore romantico.

Il dramma originale fu scritto dal drammaturgo russo Anton Cechov nel 1895 e fu portato per la prima volta a teatro l'anno seguente, nel 1896. Per la Sony Pictures Classics, la versione di Mayer sarà "la versione cinematografica definitiva del celebre dramma di Cechov". Il regista ha dichiarato: "La Sony Pictures Classics è la compagnia perfetta per pubblicare il mio film. Michael Barker e Tom Bernard hanno pubblicato così tanti film brillanti e vari negli ultimi 30 anni, è un grande onore collaborare con loro all'uscita di The Seagull."

The Seagull è prodotto da Tom Hulce, Leslie Urdang, Bob Salerno, Jay Franke e David Herro. Qui sotto trovate il poster in questione.