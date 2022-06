The Sea Change: Scarlett Johansson firma per il film di debutto di Kristin Scott Thomas

Un paio di mesi fa abbiamo scoperto che l'attrice britannica Kristin Scott Thomas è pronta a debuttare alla regia con il film The Sea Change, scritto da Rebecca Lenkiewicz. Adesso Scarlett Johansson si è unita al cast del progetto!

Si tratta di un acquisto importante per la regista, che accoglie a bordo un'attrice di alto livello: coinvolta in franchise di successo come la Marvel, Johansson ha spesso prestato il suo talento a pellicole di grande spessore, guadagnando due nomination agli Oscar nel 2020, una per il ruolo nel film di Noah Baumbach Marriage Story e l'altra per aver recitato nel film di Taika Waititi Jojo Rabbit.

The Sea Change è tratto dall'omonimo romanzo di Elizabeth Jane Howard, scritto nel 1959. La storia si concentra sul famoso drammaturgo londinese Emmanuel e su sua moglie Lillian, una donna malata e triste, che insieme al marito non ha mai dimenticato la sua figlia morta, Sarah. Il saldo matrimonio della coppia prende una svolta inaspettata quando si recano in una remota isola greca.

Non sappiamo bene chi Johansson interpreterà in questa storia. Secondo Deadline potrebbe trattarsi di Lillian, ma non sono ancora stati rivelati i dettagli sul ruolo che interpreterà, dunque l'attrice potrebbe vestire anche i panni di un altro personaggio. Non ci resta che attendere.

Intanto Johansson è al lavoro su Artemis, nuovo film della Apple dove lavorerà al fianco di Chris Evans!