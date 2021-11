The Score: Will Poulter, Johnny Flyyn e Naomi Ackie nel trailer del musical thriller

È un heist movie, ma anche un musical; è un thriller, ma anche un film romantico; è arrivato il trailer di The Score, la nuova pellicola con Will Poulter, Naomi Ackie e Johnny Flynn.

L'attore di Guardiani della Galassia Will Poulter, l'attrice di Star Wars Naomi Ackie e l'interprete di David Bowie in Stardust Johnny Flynn sono i protagonisti di The Score, un film difficile da inserire in un unico genere.

Diretta da Malachi Smyth (lo sceneggiatore di Ghost Machine e The Sentinel), la pellicola vanta una colonna sonora a opera dello stesso Flynn, e mescola dramma, azione e romance.

Come recita la sinossi ufficiale: "Due truffatori da poco, Mike (Flynn) e Troy (Poulter) hanno una missione, il colpo che entrambi sperano possa cambiare la loro vita. Ma in un locale lungo la strada, mentre attendono di poter procedere con il piano, Troy si innamora della cameriera, Gloria (Ackie), e inizia a mettere in discussione le sue scelte di vita fino a quel momento... Mentre la minaccia di un grande pericolo si fa sempre più vicina".

"Non avevo assolutamente intenzione di scrivere un musical, inizialmente" racconta il regista "Volevo scrivere una storia semplice che avrei potuto realizzare come regista alle prime armi. Qualcosa low-budget, con un piccolo cast e poche location, e una combinazione di elementi thriller e drammatici".

"Poi ho deciso di provare a fare un esperimento: ho scelto una canzone, Barleycorn, che potevo immaginare venire cantata dai quattro protagonisti principali come introduzione al film. Avrebbe stabilito il tono della pellicola, avrebbe stabilito che era un musical, e avrebbe dato a ogni personaggio un qualcosa che poi avrei potuto mettere insieme" e questa scelta si è rivelata decisamente congeniale alla storia "Calzava tutto a pennello. Così ho mostrato i risultati a Ben, un produttore con cui ho collaborato spesso, e lui ne è rimasto entusiasta. Così ho iniziato a cercare altre canzoni nel catalogo già esistente di Johnny Flynn che potessero fare al caso nostro. È stato incredibilmente facile. I brani che ho trovato non necessitavano di modifiche per il film, erano come un pezzo del puzzle che si incastrava alla perfezione".

Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita per The Score, ma potete godervi il primo trailer in testa alla notizia.