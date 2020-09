The Score, quando nemmeno un trio come Brando, De Niro, Norton, basta

Questa sera alle 21:00 su IRIS andrà in onda The Score, il film del 2001 che vide insieme per la prima e unica volta i talenti di Marlon Brando, Robert De Niro e Edward Norton, ma il film si rivelò un pesante insuccesso di critica e anche al box-office deluse ampiamente le aspettative dei produttori.

L'espediente per l'assemblaggio di questo grandissimo cast d'attori era palesemente quello di riunire una grande stella del passato glorioso di Hollywood, ovvero Brando, farlo scontrare con il più grande della sua generazione, De Niro, e porli in prospettiva a uno dei talenti migliori della generazione successiva, ovvero Norton, che all'epoca era reduce dal successo di American History X e soprattutto Fight Club di David Fincher.

La produzione fu però travagliata alquanto, soprattutto per via del brusco comportamento sul set di Brando che in più di un'occasione arrivò a litigare con il regista Frank Oz, che ormai si era abituato a chiamare con il nomignolo Miss Piggy, in riferimento al personaggio dei Muppet di cui Oz era un animatore. Addirittura, fu necessaria la mediazione di Robert De Niro tra Brando e il regista sul set che ormai non si parlavano nemmeno più.

Oz arrivò a dire di Brando: "E' una persona molto dolce e graziosa, in un certo senso infantile, molto umana e molto complessa. Ma non posso dire di essere andato d'accordo con lui tutto il tempo. E non è perché fosse difficile. Era una situazione difficile. Avevamo delle divergenze per quanto riguarda l'interpretazione del ruolo nel film. Lui l'avvertiva in un modo e io in un altro e i produttori però erano con me, e alla fine anche Brando venne dalla mia parte".

