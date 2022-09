The School for Good and Evil: nuovo trailer per per il fantasy Netflix con Charlize Theron

The School for Good and Evil sta ufficialmente per aprire in battenti in questo nuovo trailer che ci svela come funziona questa fantastica accademia dove nascono e si formano gli eroi e i cattivi delle fiabe e delle leggende a noi note da tempo.

Il fantasy prodotto da Netflix, adattamento dell'ominima saga di romanzi scritta da Soman Chainani attingerà a piene mani nel nostro background culturale, svelandoci ciò che si nasconde alla base di ogni storia a noi raccontata: "I primi rapimenti avvennero centinaia di anni fa. Alcune volte erano i ragazzi ad essere presi e portati via, altre le ragazze; altre ancora, uno di ciascun tipo. Ma se in principio le scelte sembravano casuali, presto tutto ha iniziato a rivelarsi attraverso un preciso schema. Uno dei due era sempre bello e buono, il bambino che ogni genitore vorrebbe avere. L'altro era dall'apparenza più semplice e a volte trascurata, un tipo strano, fuori dagli schemi fin dalla nascita. Una coppia di opposti prelevata in giovane età e portata via come per magia".

Cate Blanchett è nel cast di The School of Good and Evil e al suo fianco troviamo anche le giovani Sofia Wylie già in High School Musical: The Musical: The Series e Sophia Anne Caruso apparsa in The Sound of Music Live. Ci sarà poi spazio anche per come Laurence Fishburne, Charlize Theron, Ben Kingsley, Michelle Yeoh, Patti LuPone, Kerry Washington e Rob Delaney.

La data di uscita di The School of Good and Evil si avvicina sempre di più. Siete curiosi di vedere questo nuovo film? Diteci la vostra nei commenti.