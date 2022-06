The School for Good and Evil, un primo poster ufficiale per il film Netflix di Paul Feig

Direttamente dalla Netflix Geeked Week arriva il primo poster ufficiale di The School for Good and Evil, il film Netflix diretto da Paul Feig che si ispira ai romanzi di Soman Chainani.

Non è arrivato lo sperato trailer, ma un primo, fugace sguardo alla nuova pellicola fantasy prodotta da Netflix siamo comunque riusciti a darlo grazie al primo poster ufficiale del film che trovate anche in calce alla notizia.

Basato sulla popolare saga letteraria di Soman Chainani, il film con Charlize Theron e Kerry Washington arriverà quest'anno sulla piattaforma streaming, anche se non ci è ancora stata rivelata l'esatta data di uscita.

"I primi rapimenti iniziarono duecento anni fa. Alcuni anni erano due ragazzi ad essere rapiti, altri due ragazze, e a volte uno di ognuno. Ma se all'inizio la scelta sembrava casuale, presto si cominciò a intravedere uno schema ricorrente: Uno dei ragazzi era sempre buono e di bell'aspetto, il bambino che ogni genitore avrebbe voluto. L'altro sgraziato e bizzarri, un outcast dalla nascita. Una coppia di opposti, colti in giovinezza e portati via lontano" si legge nella sinossi dei libri "Quest'anno le migliori amiche Sophie e Agatha stanno per scoprire dove finiscono tutti i ragazzi sperduti; la leggendaria Accademia del Bene e del Male, dove ragazzi ordinari vengono addestrati per diventare eroi e cattivi delle fiabe".

Le due protagoniste della nostra storia, tuttavia, sembrano essere vittime di un malinteso, poiché Sophie (Sophia Anne Caruso), che corrisponde più al prototipo di studentessa dell'Accademia del Bene, viene smistata in quella del Male, mentre Agatha (Sofia Wylie) l'esatto opposto... Ma sarà stato davvero un errore?

Curiosi di scoprirlo?