The School for Good and Evil, guardate il trailer con Charlize Theron e Kerry Washington!

Dopo un primo poster ufficiale per The School for Good and Evil, oggi arriva anche un primo trailer per il film diretto da Paul Feig con Kerry Washington e Charlize Theron tra i suoi protagonisti. E... Scopriamo anche quando arriverà su Netflix.

Speravamo in un primo sguardo approfondito alla nuova saga cinematografica fantasy targata Netflix, e non siamo stati delusi.

Se infatti durante il primo giorno della Geeked Week di Netflix ci era stato mostrato soltanto il poster del film ispirato alle avventure narrate da Soman Chainani negli omonimi romanzi, questa sera è arrivato il piatto forte.

"Vi siete mai chiesti da dove hanno origine le migliori fiabe? Dove i buoni diventino degli eroi, e i cattivi dei villain? Benvenuti all'Accademia del Bene e del Male, vi stavamo aspettando" si sente dire nel trailer ufficiale che trovate anche in testa e in calce alla notizia assieme al video del panel, che tra l'altro ci svela una finestra di lancio per la pellicola.

The School for Good and Evil arriverà su Netflix questo autunno, più precisamente a settembre, anche se manca ancora una data specifica che ci verrà comunicata in seguito.

Protagoniste del film saranno le giovani Sofia Wylie (Agatha) e Sophia Anne Caruso (Sophie), ma non mancheranno star affermate come le già citate Washington e Theron (che vestiranno i panni delle direttrici delle rispettive accademie titolari), Michelle Yeoh, Ben Kingsley, Lawrence Fishburne e Rob Delaney.