The School for Good and Evil: Charlize Theron e Kerry Washington nel cast del film

Continua a crescere il cast del film The School for Good and Evil: dopo l'annuncio delle giovani protagoniste, ecco arrivare la notizia che Charlize Theron e Kerry Washington si aggiungeranno alla pellicola diretta da Paul Feig.

Ad annunciarlo sui social sono stati lo stesso Feig e l'autore dei libri YA da cui è tratta la storia, lo scrittore americano Soman Chainani, che ci ha rivelato anche che ruoli interpreteranno le due pluripremiate attrici.

Per prima cosa però, ripassiamo un attimo la trama dei libri e della pellicola: le protagoniste della storia sono due migliori amiche, Sophia e Agatha (interpretate rispettivamente da Sophia Anne Caruso e Sofia Wyle), entrambe in procinto di iniziare il loro percorso scolastico in accademia. Viste le sue ambizioni ambizioni da principessa, e un aspetto esteriore decisamente abbinato alla figura, Sophie è straconvinta che sarà una studentessa all'Accademia per il Bene, come lo furono in passato Cenerentola e Biancaneve. Agatha, invece, data la sua tetra apparenza e il suo gatto dispettoso, sembra essere quasi scontato che finirà all'Accademia per il Male. Eppure le due si ritroveranno a vivere esperienze esattamente opposte da quel si aspettavano...

In questo contento, Kerry Washington sarà Clarissa Dovey, la preside dell'Accademia per il Bene, mentre Charlize Theron interpreterà Leonora Lesso, la preside dell'Accademia per il Male.

Prodotto da Joe Roth, Zack Roth, Patricia Riggen, Laura Fischer, Jeffrey Kirschenbaum, Jane Startz e Soman Chainani, e scritto da David Magee e Laura Solon, non sappiamo ancora quando The School for Good and Evil farà il suo approdo su Netflix, ma vi terremo aggiornati.