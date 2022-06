The School for Good and Evil, Cate Blanchett entra nel cast del film Netflix

Il premio Oscar Cate Blanchett è stata scelta per interpretare una parte principale in The School for Good and Evil, come confermato dal regista del film Paul Feig. L'attrice sarà narratrice del film fantasy Netflix che includerà anche Kerry Washington, Charlize Theron e Laurence Fishburne. Il regista ne ha parlato a Los Angeles.

Durante l'Annual Women in Entertainment Summit, Feig ha dichiarato:"E in realtà abbiamo appena preso Cate Blanchett come narratrice, quindi siamo molto entusiasti di questo".



Il film - ecco il poster di The School for Good and Evil - è un adattamento del romanzo fantasy di Soman Chainani, e racconta la storia delle migliori amiche Sophie e Agatha, interpretate da Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie, alla School for Good and Evil, dove i bambini normodotati vengono addestrati per diventare eroi e cattivi.



Sophie si aspetta di essere scelta per la School for Good mentre Agatha crede di essere malvagia, anche se la loro amicizia viene messa a dura prova quando i ruoli vengono invertiti.

Paul Feig ha confessato di essere entusiasta di 'creare un nuovo mondo da zero', con il film che uscirà in streaming a settembre.



"Questa è la prima volta che riesco a creare un mondo da zero. Ho letto il libro ed è questa bellissima storia di due giovani donne e della loro amicizia e di come le salva, vivendo questa folle esperienza. E io ho detto 'Ci sto!'".

Soman Chainani aveva espresso la sua felicità per la scelta di Paul Feig come regista:"Vedere uno dei tuoi registi preferiti adattare un tuo libro in un film per Netflix è un onore e un sogno".



Per saperne di più sul film ecco il trailer di The School for Good and Evil.