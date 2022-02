The Sandman: nuova foto ufficiale della serie Netflix, Neil Gaiman: 'Vi sorprenderà'

Tra una nuova immagine dallo show e le dichiarazioni dell'autore, si torna a parlare di The Sandman, la serie Netflix basata sull'opera a fumettidi Neil Gaiman che debutterà prossimamente sulla piattaforma streaming.

Neil Gaiman ha chiacchierato un po' con Empire Magazine, e tra una cosa e l'altra ci ha mostrato anche una nuova immagine ufficiale da The Sandman (che trovate in calce alla notizia), nella quale vediamo per la prima volta Vivienne Acheampong nei panni di The Librarian.

E se siete curiosi di sapere cosa ci si può aspettare dallo show Netflix, beh... Secondo Gaiman "Guarderete il primo episodio e penserete 'Oh, capisco, è come Downton Abbey ma con la magia. Poi però vi ritroverete a pensare 'Ma che diavolo è questa roba?' prima che finisca il secondo episodio, quando incontrerete Gregory il Gargoyle in The Dreaming"

Ma poi "Il quinto episodio sarà incredibilmente dark e traumatico, e poi avrete il sesto episodio, che è probabilmente quello che vi farà sentire meglio".

"In pratica, se non vi è piaciuto un episodio di Game of Thrones, probabilmente non ve ne piacerà nessun altro. Con Sandman, si tratta di sorprendere lo spettatore. Si tratta si reinventarsi continuamente. Vi accompagnerà in un viaggio del tutto nuovo e inaspettato" conclude lo scrittore.

E voi, quanto hype avete per The Sandman? Fateci sapere nei commenti.