The Salamander Lives Twice, il nuovo thriller con protagonisti Adrien Brody e Vera Farmiga

È Variety a informarci che Adrien Brody (Il Pianista, King Kong) e Vera Farmiga (Tra le nuvole, The Conjuring) sono stati scelti come protagonista di The Salamander Lives Twice, nuovo thriller poliziesco la cui produzione dovrebbe iniziare in America la prossima primavera, Pandemia permettendo.

Brody vestirà i panni di uomo in possesso di una valigetta impenetrabile e senza ricordi che viene ritrovato sulla costa di una remota isola da una donna e da sua figlia - interpretata dalla Farmiga - che sono le ultime esponenti di una dinastia familiare un tempo molto prospera.



Alla regia di The Salamander Lives Twice troveremo Ant Timpson (Come to Daddy), che dirigerà il progetto su di una sceneggiatura originale firmata da Toby Harvard, anche se lo script è stato concepito pure dallo stesso Timpson. Alla produzione c'è la Firefly Films e la sempre più presente XYZ Films, con quest'ultima che si occuperà anche delle vendite internazionali.



Avremmo dovuto rivedere Adrien Brody quest'anno nell'attesissimo The French Dispatch di Wes Anderson, terza collaborazione con l'autore de Il treno per Darjeeling e Grand Budapest Hotel, ma a causa della Pandemia da Coronavirus l'uscita è stata posticipata a tempo indeterminato. Abbiamo invece visto recentemente la Farmiga in Annabelle 3 lo scorso anno.