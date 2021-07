The Saint: Rege-Jean Page protagonista del reboot prodotto dalla Paramount

Secondo quanto riportato da Deadline, Paramount Pictures ha ingaggiato Rege-Jean Page nella parte del protagonista Simon Templar per il suo reboot de Il Santo (The Saint), tratto dalla celebre serie letteraria di Leslie Charteris pubblicata negli anni '20 e poi diventata una serie televisiva con Roger Moore e anche un film con Val Kilmer.

Già trasposto sul piccolo schermo nella serie TV degli anni '60 con Roger Moore nel film del 1997 con protagonista Val Kilmer, Simon Templar è descritto come un Robin Hood moderno che agisce ai margini della giustizia. Nella pellicola di fine anni '90 diretta da Philipp Noyce, il ladro viene ingaggiato per rubare la formula segreta per la fusione fredda, un compito che lo mette in contrasto con un traditore intenzionato a rovesciare il governo Russo.

Negli ultimi anni si era parlato parecchio dell'intenzione della Paramount di produrre un reboot di The Saint tant'è che era stato ingaggiato Dexter Fletcher (regista di Rocketman con Taron Egerton) per la regia e il film avrebbe avuto Chris Pine come protagonista nella parte di Templar. Non è ancora chiaro se Fletcher verrà riconfermato come regista con questa nuova produzione.

Il reboot de Il Santo verrà prodotto da Lorenzo DiBonaventura, Brad Krevoy e Mark Vahradian, con il compianto Robert Evans, produttore del film con Val Kilmer scomparso nell'ottobre 2019, che manterrà un credito da produttore.

La sceneggiatura del film sarà scritta da Kwame Kwei-Armah (All Rise, Liberty Road, Marked Man). Questo è solo l'ultimo dei nuovi progetti di Rege-Jean Page dopo il suo addio alla serie Bridgerton di Netflix, con cui ha ottenuto la notorietà. Page è entrato anche nel cast del film su Dungeons & Dragons e di The Grey Man sempre per Netflix.