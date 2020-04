The Saint: Chris Pine protagonista del reboot diretto da Dexter Fletcher

Secondo quanto riportato da Deadline, Chris Pine è in trattative con Paramount Pictures per il ruolo da protagonista di The Saint, nuovo film basato sulla celebre serie di romanzi di Leslie Charteris che vedrà la star di Wonder Woman 1984 nei panni del nuovo Simon Templar.

Già trasposto sul piccolo schermo nella serie TV degli anni '60 con Roger Moor e nel film del 1997 con protagonista Val Kilmer, Simon Templar è descritto come un Robin Hood moderno che agisce ai margini della giustizia. Nella pellicola di Philipp Noyce, il ladro viene ingaggiato per rubare un processo segreto per la fusione fredda, un compito che lo mette in contrasto con un traditore intenzionato a rovesciare il governo Russo.

Diretto da Dexter Fletcher (Rocketman, Bohemian Rhapsody), regista al quale è stato affidato anche il terzo capitolo di Sherlock Holmes con Robert Downey Jr., il film è prodotto da Lorenzo DiBonaventura, Brad Krevoy e il compianto Robert Evans, quest'ultimo in maniera postuma.

Il progetto era stato già annunciato nel 2018, quando lo studio aveva individuato Chris Pratt come possibile interprete di Simon Templar.

Vi ricordiamo che l'uscita di Wonder Woman 1984, pellicola DC in cui Chris Pine tornerà a vestire i panni di Steve Trevor al fianco di Gal Gadot, è stato rimandata al prossimo agosto.