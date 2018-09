The Room: lo scult di Tommy Wiseau disponibile su YouTube!

Tommy Wiseau è conosciuto soprattutto per aver scritto, diretto e interpretato il film (s)cult The Room, ora interamente disponibile gratuitamente su YouTube. Una scelta bizzarra ma decisamente in linea con il personaggio, visto che Wiseau non è nuovo a questo tipo di iniziative. Il film stesso ha una trama piuttosto assurda.

The Room racconta la storia di Johnny (Wiseau), la cui fidanzata, Lisa (Juliette Danielle), dorme con il suo migliore amico, Mark (Greg Sestero). Il film è considerato uno dei peggiori di sempre, al punto da scivolare nella lista degli scult assoluti degli ultimi anni.

Il mistero dietro alla creazione del film e al suo creatore stesso, Tommy Wiseau, ha portato James Franco a realizzare un film, The Disaster Artist, con Franco nei panni di Wiseau, raccontandolo come nessuno aveva mai fatto prima.

L'account YouTube di Wiseau, che all'apparenza sembra sia quello ufficiale, include diversi video, fra cui uno nuovo di zecca: The Room.

Il film completo è disponibile online e gratuitamente, caricato sotto il titolo The Room Press Screener. Inoltre Wiseau ha caricato anche un trailer del suo film più recente, Best F(r)iends. Probabile che Wiseau abbia pensato di rilanciare il suo film per poter dare risalto anche ai suoi prossimi progetti, alcuni legati proprio a The Room.

L'entusiasmo e l'impegno di Tommy Wiseau per mantenere vivo l'interesse intorno a The Room è ammirevole e lui stesso ha confermato come il film di James Franco l'abbia aiutato in tal senso.