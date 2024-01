The room next door, Julianne Moore protagonista del nuovo film di Pedro Almodovar

Dopo The Strange Way of life di Pedro Almodovar, il prossimo film del regista spagnolo si intitolerà “the room next door”.

Si è appena unita al cast della pellicola Julianne Moore, che reciterà al fianco di Tilda Swinton. Il film dovrebbe essere basato sulla storia di tre amiche, con Swinton che dovrebbe interpretare una reporter di guerra che vive un rapporto burrascoso con la figlia. Sarà il primo lungometraggio in lingua inglese per Almodovar. Aldilà di questo, non si sa molto sulla pellicola, e rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali. Ricordiamo che Pedro Almodovar, che di recente ha compiuto 73 anni, è uno dei più rinomati registi spagnoli in attività, vincitore di due premi Oscar, uno per il miglior film straniero con “Tutto su mia madre” nel 1999, e l’altro nel 2003 per la migliore sceneggiatura originale con “Parla con lei”.

Di recente, proprio Julianne Moore ha svelato le ragioni dietro la sua partecipazione negli ultimi due Hunger Games: “Sono in Hunger Games grazie a mia figlia che stava leggendo i libri. Ho comprato i libri per mio figlio, che è più grande di mia figlia, e lei li stava leggendo. Eravamo in vacanza, non avevo nulla per passare il tempo, ho preso la copia di questo libro e ho pensato: "È fantastico. O mio Dio, credo che ci sia una parte per me””.