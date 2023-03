The Room, Bob Odenkirk nel 'remake' del film di Tommy Wiseau: 'Ho fatto del mio meglio'

The Room è entrato a modo suo a far parte della storia del cinema: ritenuto da molti il film più brutto di sempre, l'anti-capolavoro di Tommy Wiseau vanta estimatori in ogni angolo del mondo. Vista la passione di Hollywood per remake e reboot, dunque, perché non approfittare della fama di Johnny, Mark e soci per ripetere l'esperienza?

Meglio placare subito gli entusiasmi, però: non stiamo parlando di un remake vero e proprio. Ad organizzare l'intera operazione è stata infatti Acting for a Cause, un'associazione che si occupa dell'organizzazione di letture via Zoom per scopi benefici.

Stavolta, però, i nostri eroi hanno deciso di fare le cose davvero in grande: ad essere coinvolto nel progetto è stato infatti nientemeno che Bob Odenkirk, che a quanto pare prenderà quindi parte al "remake" più atteso della storia! "È tutto vero. È vero. E lasciatemelo dire, ho provato a fare del mio meglio su ogni battuta, e onestamente... È stato una forza!" sono state le parole dell'attore di Better Call Saul, che in questo caso si occuperà di reinterpretare il protagonista interpretato proprio da Tommy Wiseau.

I ragazzi di Acting for a Cause sembrano intenzionati a far davvero le cose per bene: a differenza delle solite letture via Zoom, infatti, stavolta gli attori coinvolti reciteranno davvero davanti a un green screen. Pensate sia possibile raggiungere le vette dell'originale? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di The Room.