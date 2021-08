The Rocketeer, il sequel è ufficiale! Annunciato per Disney+, svelato il cast

Disney si sta preparando al revival del cult degli anni '90 The Rocketeer, che tornerà con un sequel ufficiale ed esclusivo per il servizio di streaming on demand Disney+ intitolato The Return of the Rocketeer.

David e Jessica Oyelowo stanno producendo sotto il loro banner Yoruba Saxon. Il progetto, scritto da Ed Ricourt, vedrà l'attore di Selma anche nei panni del protagonista. Il film originale, uscito nel 1991, è stato diretto da Joe Johnston e adattato dalla graphic novel di Dave Stevens. In quel film, che ha incassato quasi $47 milioni di dollari al botteghino nazionale ed oggi è considerato un cult, si narra la storia di un giovane pilota che si imbatte in un prototipo di jetpack che gli permette di diventare un eroe mascherato.

Il ritorno di Rocketeer avrà una nuova direzione creativa, con la storia incentrata su un aviatore di Tuskegee in pensione che assume il ruolo di Rocketeer. Si tratta del primo film che sarà realizzato nell'ambito dell'accordo first-look di Yoruba Saxon con la Disney, e sarà sviluppato dal team live-action della Disney. Joe Johnston aveva parlato di un sequel di Rocketeer addirittura nel 2011, mentre nel 2018 si era parlato di una possibile serie tv per bambini.

Ricourt ha scritto il film di successo di Lionsgate Now You See Me, che ha incassato oltre $351 milioni di dollari in tutto il mondo e ha generato un sequel che ha incassato quasi $335 milioni di dollari a livello globale. Nel corso della sua carriera ha anche scritto Jessica Jones di Marvel/Netflix di cui è stato anche consulente di produzione. I progetti cinematografici e televisivi di Yoruba Saxon includono Nightingale (HBO), Captive (Paramount), A United Kingdom (Fox Searchlight), Come Away (Relativity Media), Five Nights in Maine (FilmRise), The Water Man (RLJE Films/Netflix), Ferguson Rises (PBS), Solitary (Bron) e First Gen (Disney+).