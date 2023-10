The Rocketeer: grandi novità per il remake di Disney+

Un nuovo film è in fase di sviluppo per Disney+. Si tratta del rifacimento di un cult di fantascienza dei primi anni '90, Le avventure di Rocketeer. Il nuovo progetto, The Rocketeer, è in cantiere dal 2021 ma sinora gli aggiornamenti sono stati molto rari. Adesso, secondo un report di The Wrap, sarebbe stato scelto il regista.

Si tratterebbe di Eugene Ashe (Sylvie's Love), che sarebbe stato scelto per occuparsi della lavorazione. La nuova versione di The Rocketeer annunciata nel 2021 è basata sull'omonimo personaggio di Dave Stevens, e sarà prodotta e interpretata da David Oyelowo.



Si tratta del secondo film di The Rocketeer, dopo il lungometraggio del 1991 diretto da Joe Johnston e interpretato da Billy Campbell e Jennifer Connelly, che contribuì a consolidare l'immagine del personaggio, parodia dei personaggi pulp dell'Età dell'Oro, come un cult. I fumetti di The Rocketeer seguono la storia di Cliff Secord, un pilota acrobatico che ottiene la capacità di volare grazie ad un misterioso jetpack. La nuova storia cinematografica si concentrerà su un aviatore di Tuskegee in pensione che assume il ruolo di Rocketeer.

David Oyelowo ha dichiarato:"Ero un grande fan del primo film. In realtà avevo il poster in camera da letto quand'ero adolescente. È un marchio molto amato quindi aver ricevuto la fiducia è un vero privilegio. Ci prenderemo cura dei fan dell'originale e speriamo di coinvolgere una fan base completamente nuova. Nel nostro film sarà un ex aviatore di Tuskegee, quindi è ancora negli anni '40. Sappiamo che dobbiamo attenerci alle cose che la gente ha amato del primo. Ma è successo trent'anni fa quindi vogliamo fare un film che abbia risonanza per i prossimi trent'anni e soprattutto per il presente".

In attesa del secondo film ecco dove recuperare il cult The Rocketeer degli anni '90.