The Rock e Yahya Abdul-Mateen II insieme per un nuovo action ad alta dose di adrenalina

Secondo quanto riportato da Variety, Dwayne "The Rock" Johnson e Beau Flynn faranno squadra per produrre Emergency Call, nuovo action thriller con protagonista Yahya Abdul-Mateen II, che si conferma uno degli attori più richiesti di Hollywood.

Basato su un'idea di di Rory Haines e Sohrab Noshirvani, che stanno collaborando con Johnson come sceneggiatori del film DC Black Adam, il film è descritto come un action di alto livello e ad "alta dose di ottano", ma attualmente non è disponibile alcun dettaglio sulla trama.

Flynn produrrà la pellicola tramite la sua FlynnPicturesCo., mentre Johnson, Hiram Garcia e Dany Garcia sono a bordo del progetto tramite la loro Seven Bucks Productions. I produttori esecutivi sono Scott Sheldon, Haines e Noshirvani.

Dopo essersi distinto per le sue interpretazioni nella serie HBO Watchmen e nel film Netflix Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin, lo ricordiamo, Abdul-Mateen II ha recentemente completato le riprese di Candyman e Matrix 4 e ha già in programma di prendere parte ad Aquaman 2 (dove riprenderà i panni di Black Manta), al remake di Ambulance e all'atteso prequel di Mad Max: Fury Road incentrato su Furiosa.



A proposito di The Rock, vi ricordiamo che la star prossimamente apparirà al fianco di Emily Blunt nel film Disney Jungle Cruise.