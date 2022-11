The Rock vs... Una mucca! Di chi è il miglior sopracciglio alzato?

Quando un tuo modo di fare diventa una vera e propria icona è inevitabile che qualcuno provi ad imitarlo: The Rock ne sa qualcosa, con quel sopracciglio alzato che da anni ormai è uno dei meme più conosciuti del web. La star di Black Adam, però, non avrebbe mai immaginato di poter annoverare tra i suoi imitatori... Una mucca!

Proprio così: dopo aver anticipato l'arrivo di nuovi membri della Justice Society nel DC Universe, il buon Dwayne Johnson si è trovato all'improvviso a dover raccogliere la sfida di un bovino capace di imitare in maniera incredibilmente fedele l'espressione del volto che contraddistingue il nostro sin dai tempi in cui faceva sfoggio dei suoi muscoli in WWE.

Un video condiviso su Twitter mette a confronto il leggendario sopracciglio di The Rock e quello della mucca in questione, e va detto che decretare un vincitore in un'ipotetica sfida è impresa davvero ardua: certo, quello del nostro Dwayne è l'originale, ma insomma... Qualcuno di voi pensa di poter far meglio del quadrupede in questione nell'imitare l'ex-wrestler?

La cosa ha ovviamente scatenato immediatamente un divertito dibattito sui social: voi, naturalmente, indicateci pure nei commenti il vostro preferito tra i due sfidanti! Mucche a parte, comunque, recentemente il protagonista di Black Adam è tornato a parlare del Superman di Henry Cavill.