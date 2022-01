The Rock vittima degli adorabili scherzi della figlia, il video fa impazzire i fan!

Oltre a essere tra gli attori di punta del mercato hollywoodiano, Dwayne Johnson è anche un amorevole padre e lo vediamo ogni qual volta decide di postare un siparietto famigliare sui suoi canali social. L'ultimo in ordine di tempo è quello che lo vede vittima di un simpatico scherzo orchestrato dalla figlioletta e diventato virale su Instagram.

Nel video in questione vediamo The Rock con gli occhi chiusi aspettare con impazienza quello che la figlia ha in serbo per lui: provvista di carta stagnola nella quale ha riversato del burro di arachidi, la piccola è pronta per appiccicarlo sul volto del padre che rimane interdetto per qualche secondo. In didascalia, lo stesso Dwayne Johnson ha scritto: "Penserete che dopo tutto questo tempo io abbia imparato la lezione giocando al gioco preferito del mio piccolo tornado, 'Papà chiudi gli occhi!'. Che scemo che sono. (Un giorno saranno grandi e cresciuti e spiaccicarmi le cose in faccia ripiene di burro di arachidi sarà l'ultima cosa che vorranno fare - quindi mentre ancora adorano passare del tempo con papà datemi quel burro d'arachidi".

Una riflessione non banale quella di papà The Rock, il quale si rende conto che il tempo a disposizione per lui e le sue figlie è limitato ed è pronto a goderselo al massimo, finché ovviamente le sue figlie saranno troppo grandi per questo genere di giochi e scherzi.

Nel frattempo, The Rock sta preparando il suo 2022 che lo vedrà esordire nei cinecomic con l'arrivo di Black Adam al cinema previsto per la prossima estate. Dopo lo straordinario successo di Red Notice, Dwayne Johnson tornerà anche nei sequel di Red Notice insieme a Ryan Reynolds e Gal Gadot, sempre sotto la produzione di Netflix. Intanto, ci sono idee anche per un nuovo sequel di Jumanji.