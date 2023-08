The Rock e Vin Diesel insieme per Fast & Furious 11: il regista non vede l'ora

Dopo aver svelato dettagli inediti su L'incredibile Hulk 2, film mai fatto dai Marvel Studios agli albori del Marvel Cinematic Universe, il regista Louis Leterrier ha guardato al futuro della sua carriera stuzzicando i fan in vista di Fast & Furious 11, ultimo capitolo della saga action.

In particolare, nel corso di una nuova intervista con ComicBook, il regista ha anticipato la reunion tra The Rock e Vin Diesel in Fast & Furious 11: Dwayne Johnson, che nella Fast Saga interpreta l'agente speciale Luke Hobbs, è tornato a sorpresa nella scena post-credit di Fast & Furious 10 e molto presto sarà protagonista di uno 'spin-off ponte' stand-alone che sarà ambientato tra gli eventi di Fast 10 e quelli di Fast 11, ma chiaramente avrà un ruolo importante anche nell'ultimo episodio della saga.

"Mi piace molto l'idea che siano tornati a lavorare insieme", ha spiegato Leterrier. "Ero un fan delle loro missioni, e per questo film si sono confrontati e hanno detto: 'Francamente, non sarebbe fantastico farne un altro?' Non solo per il franchise, ma anche per i fan. Questa è una conversazione che hanno avuto. Sono stato fortunato a poter lavorare con Dwayne quel giorno, quando abbiamo girato la sua scena, e non vedo l'ora di rifarlo". Il regista ha aggiunto: "Il fatto di aver raggiunto questa posizione in questo franchise, dopo essere stato un fan per anni, mi fa sentire come un bambino in un negozio di caramelle lasciato incustodito dai proprietari. I miei desideri sono diventati realtà, e ora con Vin Diesel e Dwayne Johnson insieme sarà doppiamente divertente."

Fast X: Part 2 - o Fast & Furious 11 - uscirà il 2 aprile 2025.