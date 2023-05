The Rock è umano: la lotta con l'amaca diventa immediatamente virale

The Rock, al secolo Dwayne Douglas Johnson, ha appena compiuto 51 anni e, nonostante il suo ultimo film, Black Adam, non sia andato particolarmente bene e la sua carriera da supereroe potrebbe già essere terminata, l’attore californiano non si è perso d’animo e ha postato sul suo profilo Instagram un video che testimonia la sua autoironia.

Giocatore di football a livello di college, wrestler leggendario e attore sulla cresta dell’onda da oltre un ventennio, The Rock ha da sempre saputo associare a un fisico talmente prestante da risultare metro di paragone per generazioni di atleti e bodybuilder una dose di simpatia e autoironia capaci di avvicinarlo al pubblico che ne ha potuto vedere il lato più umano e in molte occasioni, più buffo.

Proprio questo riuscito mix di machismo e ironia continuano a fare di The Rock l’eroe perfetto per il cinema contemporaneo e lo fanno amare dal pubblico di tutte le età che riescono a trovare in lui sia l’eroe indistruttibile che l’amicone sempre pronto a sorridere.

In un post su Instagram atto a festeggiare il suo cinquantunesimo compleanno e a ringraziare i fan per l’affetto, The Rock dimostra ancora una volta questo suo carattere divertente e giocoso, mostrandosi alle prese con un’amaca e con le difficoltà nel gestirne il dondolio: proprio come una persona qualunque, Dwayne Johnson si è ritrovato a cadere dal lettino in uno slow motion degno dei suoi film d’azione e che lo ha mostrato sempre sorridente e in grado di tenere la bevanda della lattina nella sua mano in salvo nonostante l’incidente.

Un video che racconta il personaggio meglio di mille parole, in effetti, con il fisico dell’attore in bella mostra e tutta la sua umanità e capacità di ridere di se stesso che esplodono nella risata divertita dell’ex wrestler.

Tanti auguri a The Rock, quindi, sicuri che questo suo carattere scherzoso saprà regalargli sempre più soddisfazioni in un mondo che si prende spesso un po’ troppo sul serio.

A proposito dell’amato attore, vi lasciamo alle sue dichiarazioni sulla possibilità che The Rock possa correre per le presidenziali statunitensi.