The Rock è finalmente Black Adam nel primo esplosivo trailer! C'è anche la Justice Society

Dopo tanti teaser e annunci, finalmente Warner Bros. ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Black Adam, nuovo cinecomix DC Films diretto da Jaume Collet-Serra e con protagonista lo scatenato Dwayne 'The Rock' Johnson, finalmente libero di scatenare la forza superumana dell'antieroe dei fumetti.

Il progetto infatti è molto caro a Dwayne Johnson, che lo ha inseguito praticamente per quasi un decennio: la superstar e il supereroe DC sono infatti ufficialmente legati dal settembre 2014, quando da Warner Bros. venne annunciato un film dedicato al personaggio, ma successivamente il progetto venne rivisto per integrarsi al DCEU: inizialmente previsto come villain di Shazam!, Black Adam negli anni è tornato ad essere il protagonista di un film standalone definitivamente annunciato nel gennaio 2017, con le riprese tenutesi ad Atlanta e Los Angeles tra aprile e agosto 2021 e una nuova sessione di riprese aggiuntive avuta luogo nel 2022 (le riprese di Black Adam sono finite ufficialmente solo qualche giorno fa)

La nuova trama ufficiale arrivataci da Warner Bros. rivela: "5.000 anni fa Black Adam fu benedetto con gli onnipotenti poteri delle divinità egizie ma imprigionato subito dopo: oggi, viene liberato dalla sua tomba terrena, ed è pronto a scatenare la sua violenta idea di giustizia sul mondo intero."

Scritto da Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, il film oltre a Dwayne Johnson nei panni del personaggio titolare Teth-Adam/Black Adam, include nel cast anche i membri della Justice Society, ovvero Atom Smasher, Hawkman, Cyclone, e Doctor Fate, interpretati rispettivamente da Noah Centineo, Aldis Hodge, Sarah Shahi, Quintessa Swindell e Pierce Brosnan, e Sarah Shahi nella parte di Adrianna Tomaz, interesse amoroso di Black Adam ma nonché incarnazione dalle dea egizia Isis.

La data d'uscita è fissata al 21 ottobre 2022. Per altre notizie dal mondo DC, oggi è stato ufficialmente annunciato Joker 2, con Todd Phillips e Joaquin Phoenix che torneranno nel mondo di Arthur Fleck.