The Rock era terrorizzato all'idea di lasciare il wrestling per Hollywood

La quarantena continua e con essa proseguono le "pillole di saggezza" di Dwayne 'The Rock' Johnson, che in questi giorni si sta rivolgendo ai suoi fan tramite i propri canali social.

Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, che ancora una volta lo vede alle prese con un allenamento che la maggior parte delle persone non potrebbe sopportare, la star ha parlato candidamente della sua carriera e della sua paura di lasciare il wrestling professionistico per provare a sfondare a Hollywood.

L'attore - che oggi è uno dei più pagati e famosi al mondo - ha dichiarato:

"Anche se ho lottato per 20-50.000 persone, volevo che fosse intimo e che la connessione fosse reale. Quindi, ho trovato il mio spazio di potere nel wrestling professionale e quando mi ritrovai a fantasticare su una transizione verso la recitazione, e questo avvenne all'incirca quando avevo 29 e avevo ottenuto la parte ne Il Re Scorpione, sapevo che per essere un buon attore dovevo avere una carriera con una vera longevità, non solo per 2-3 anni, fare un paio di film d'azione, forse una commedia o due e poi scomparire, non volevo questo. Volevo avere una carriera vera e duratura che avesse peso e valore. E volevo diventare una vera presenza al botteghino. Volevo avere una vera cache al botteghino. E volevo essere l'uomo numero 1 nel mondo di Hollywood in termini di estrazione al botteghino. Quello era il mio obiettivo a 29 anni ed ero pronto a farmi il culo ma sapevo anche che, anche se mi ero dato un piano di 10-12 anni, la vita è così imprevedibile. Ero molto nervoso perché sapevo anche che storicamente non aveva importanza. Chiunque abbia avuto successo in un'altra arena, solo perché eri un wrestler professionista di successo non significava che saresti diventato un campione di incassi al botteghino o una star del cinema legittima. Non c'erano garanzie."

Si potrebbe dire che quel piano a lungo termine abbia funzionate, voi che ne pensate?

Per altre notizie vi rimandiamo al poster ufficiale e al nuovo trailer di Jungle Cruise, prossimo film di The Rock con Emily Blunt prodotto e distribuito da Disney: la data di uscita è fissata per quest'estate, e non è ancora chiaro se subirà dei rinvii a causa della pandemia di Coronavirus.