The Rock sull'incidente di Kevin Hart: 'Non giocare con le mie emozioni, fratello!'

Come sappiamo, la scorsa domenica l'attore e comico americano Kevin Hart (Jumanji: Benvenuti nella Giungla, Hobbs & Shaw) è stato coinvolto in un brutto incidente d'auto, riportando delle gravi ferite che lo stanno costringendo attualmente a un percorso di riabilitazione dal quale dovrebbe riprendersi completamente.

Le prime informazioni in merito, comunque, riportavano delle ferite molto più gravi, tanto che si parlava addirittura di paralisi, ma la moglie avrebbe smentito il tutto confermando invece il suo riposo obbligatorio e momentaneo ritiro dalla scena per recuperare totalmente le forze e la salute dopo l'incidente. Detto questo, l'amico e collega Dwayne "The Rock" Johnson ha voluto condividere su Instagram una foto con Hart sul set di Jumanji: The Next Level per fare i suoi migliori auguri all'attore, scrivendo anche:



"Smettila di giocare con i miei sentimenti, fratello. Dobbiamo ridere ancora tanto insieme. Ti voglio bene, amico. Resisti!".



Vi ricordiamo che abbiamo visto recentemente Kevin Hart proprio al fianco di The Rock in Hobbs & Shaw, in un piccolo ma divertente e riuscito cameo anche inaspettato, e che lo rivedremo il prossimo gennaio 2020 sempre con il grande amico nel già citato e attesissimo Jumanji: The Next Level.



I nostri migliori auguri a Kevin Hart per un totale recupero dall'incidente.