The Rock, la star di Snitch svela il segreto del suo successo: 'Non mi do mai per vinto'

Questa sera The Rock torna in tv con Snitch - L'infiltrato, il film del 2013 scritto e diretto da Ric Roman Waugh ispirato a fatti realmente accaduti. L'ex star della WWE sembra ormai essere inarrestabile nel mondo del cinema e proprio di recente, ha voluto svelare i segreti che si nascondo dietro il suo incredibile successo.

In un post condiviso sul suo profilo Instagram, Dwayne Johnson ha spiegato come cambiando il suo modo di pensare sia riuscito a stravolgere totalmente la sua vita, migliorandola in modo esponenziale.

"Condividerò con voi ragazzi la filosofia che mi ha aiutato a raggiungere un certo successo nel corso degli anni", ha scritto l'attore sul celebre social. "Quando si tratta di lavoro duro e cose che mi appassionano, anni fa, ho smesso di dire 'devo farcela' e ho iniziato a dire senza se e senza ma 'ci riesco'. Non mi do mai per vinto".

The Rock ha definito gli allenamenti di Black Adam i più duri della sua carriera e proprio in merito alle difficoltà che ogni giorno deve incontrare in palestra, l'attore ha detto: "Questo nuovo modo di pensare mi permette di affrontare al meglio tutta la me**a con cui bisogna fare i conti ogni giorno. Riesco ad allenarmi duramente e spingendomi fino al punto di rottura. Riesco a farmi prendere a calci in culo e tornare più forte. Riesco a essere colui che lavora più sodo in questa palestra. Perché quando 'puoi' fare le cose che ami, sei un privilegiato. Prova a trasformare quel 'devo' in 'voglio', e a sentire tutta la gratitudine in questo percorso di crescita".

E voi, siete d'accordo con questa sua filosofia?