The Rock, la star resta intrappolata in casa a causa di un falco e di un serpente

Il mitico e amatissimo Dwayne "The Rock" Johnson è attualmente super impegnato in quel di Atlanta sul set dell'attesissimo Black Adam di Jaume Collet-Serra, tra i prossimi cinecomic DC Films in uscita nel 2022, ma questo non impedisce alla star di condividere ogni tipo di esperienza con i suoi fan via Instagram.

In uno degli ultimi video caricato così sul sociale network, The Rock ha mostrato ai follower la scena di lui intrappolato in casa mentre un bellissimo falco appollaiato fuori dalla porta della sua cucina era impegnato a uccidere per poi mangiare un serpente. Ha scritto The Rock in descrizione:



"O è il serpente copperhead di questo falco o il mio allenamento del fine settimana. Ho provato ad aprire la porta con un po' della solita DJ energia, ma il falco anziché volare via si è incazzato e non ha più smesso di stridermi addosso da allora. Chiaramente, entrambi abbiamo alcune cose in comune. Ma lui deve mangiare e io allenarmi. Auguratemi buona fortuna, potrebbe diventare un brutto spettacolo".



