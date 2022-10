The Rock, la star esclude una futura corsa per la Casa Bianca!

The Rock è una delle personalità più amate del mondo del cinema e dello spettacolo. La sua simpatia e la sua continua voglia di aiutare il prossimo lo hanno reso un simbolo di quella fetta di attori sempre impegnati nel sociale e capaci di conquistare, anche con piccoli gesti, l'affetto del pubblico.

In una recente intervista al programma CBS Sunday Morning, Dwayne Johnson ha totalmente escluso di correre per la presidenza degli Stati Uniti nel prossimo futuro. Nonostante il suo costante impegno nel sociale, l'attore non sembra particolarmente interessato alla politica decidendo di aiutare le persone in modo diverso. In una intervista di qualche anno fa aveva ipotizzato ironicamente, invece, una sua possibile candidatura suscitando la gioia dei fan.

Nonostante in molti chiedano a gran voce che The Rock diventi Presidente degli Stati Uniti, con molta probabilità questo evento non si verificherà mai. All'epoca delle sue prime dichiarazioni, avvenute durante la campagna elettorale che ha portato all'elezione di Joe Biden, l'idea era stata ben accolta dal mondo del web che aveva cominciato a sviluppare teorie sempre più fantasiose a riguardo. In questa nuova intervista rilasciata alla CBS, The Rock ha totalmente escluso questa possibilità, parlando di quanto sia un ruolo complicato e bisognoso di persone competenti.

"Amo il nostro paese e tutti quelli che ci sono dentro. Adoro fare il papà. La cosa più importante per me al momento è fare il papà, essere il numero, specialmente in questo periodo critico nella vita delle mie figlie. Perché so cosa vuol dire essere impegnato e per questo motivo sono stato assente per la mia prima figlia." The Rock non ha mai nascosto la sua voglia di essere un genitore presente e lo mostra molto spesso sui suoi canali social dove compare in teneri video con le figlie.

Parlando del suo prossimo progetto, invece, The Rock ha annunciato un tour mondiale per Black Adam.