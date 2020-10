The Rock, la star di Black Adam è furiosa e si sfoga in palestra: il video è incredibile

I fan di Dwayne Johnson sono già ansiosi di vederlo in Black Adam, ma intanto The Rock continua le riprese di Red Notice. Gli ultimi giorni sul set non devono essere stati facilissimi, almeno a giudicare da un post pubblicato dall'attore ed ex wrestler.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, infatti, Dwayne Johnson ha postato sul suo profilo Instagram un breve video in cui si allena in palestra, con una intensità e una concentrazione degne del personaggio, un'espressione non proprio delle più serene e una musica assordante in sottofondo.

La didascalia lascia capire che in effetti c'è qualcosa che non va, anche se non è chiaro a cosa The Rock si riferisca. "Ho dovuto fare l'allenamento numero 2 la scorsa notte poiché ero incazzato per qualcosa che è successo al lavoro e avevo bisogno di sfogarmi" ha scritto. "So che tutti voi conoscete quella sensazione. Ne è venuto fuori uno dei migliori allenamenti per la schiena che abbia fatto negli ultimi anni - e ho avuto diversi problemi, quindi vi lascio immaginare. Alzate il volume, siate arrabbiati e che il resto della settimana sia produttivo, amici miei. #DoNotGoGentle"

Qualche settimana fa Dwayne Johnson si è espresso anche sulle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Per altri approfondimenti, per chi non lo sapesse, ecco da dove deriva il soprannome The Rock.