The Rock sorprende i fan di Super Pets: si traveste da Kripto e regala un cucciolo di cane

Dopo averlo visto nei panni di un semi-dio scatenato per il nuovo trailer ufficiale di Black Adam, la superstar Dwayne 'The Rock' Johnson ha ricordato a tutti i fan DC che prima del brutale avversario di Shazam interpreterà Super Dog nel nuovo film animato DC League of Super Pets.

Lo ha fatto ovviamente a modo suo, presentandosi letteralmente nei panni di Super Dog ad un'anteprima di Super Pets, sorprendendo i fan che si erano assicurati un biglietto per la proiezione. E' successo a Los Angeles in una sala CineMark, dove The Rock ha anche regalato un cucciolo di cane ad una fortunata famiglia invitata sul palco.

La performance è stata ovviamente filmata e pubblicata sulla pagina ufficiale di Instagram di The Rock, e potete vederla in calce all'articolo. "Cose come questa saranno sempre la parte migliore del mio lavoro", ha scritto The Rock: "Amo sorprendere il pubblico dei nostri film, ma questa sorpresa per la proiezione di DC Super Pets è stata davvero speciale. Mi sono vestito come il mio personaggio, Krypto, e ho sorpreso gli spettatori qui al CineMark di Los Angeles. La parte migliore è stata trovare una casa amorevole con la famiglia Hernandez per il mio piccolo ragazzo, Quail! Una notte incredibile pensata per celebrare gli animali".

Ricordiamo che in Italia DC Super Pets sarà in anteprima nazionale al Giffoni Film Festival il prossimo 29 luglio, dopodiché il nuovo film d'animazione Warner Bros. targato DC approderà in tutte le sale a partire dall'1 settembre. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.

Ma prima, per altri approfondimenti, guardate il trailer ufficiale di DC Super Pets.