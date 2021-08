The Rock sorprende un autobus di turisti nel suo quartiere: il video è fantastico!

Mentre si gode il successo di Jungle Cruise a poche settimane dalla fine delle riprese del suo attesissimo Black Adam, il buon Dwayne "The Rock" Johnson continua la sua routine quotidiana fatta d'impegni contrattuali, promozione dei suoi molti prodotti firmati e ovviamente di tanto, tantissimo allenamento.

Proprio di rientro dalla sua sessione quotidiana di workout per mantenere il suo possente fisico tonico e gigante, The Rock ha deciso di fare un'improvvisata a un autobus pieno di turisti che stava gironzolando per il suo quartiere, ovviamente pieno di star oltre a lui - motivo dei tour organizzati. Nel video, prima di accostarsi all'autobus, sentiamo The Rock dire: "Ok, questo sarà davvero divertente", per poi avvicinarsi e salutare.



Sull'autobus scoppia il delirio: grida, gente che si sorprende, cellulari ovviamente alzati a riprendere e facce entusiaste. Dwayne Johnson prova a fare qualche domanda, tra una risata e l'altra, ma le riposte non arrivano mai per la troppa eccitazione, considerando poi che l'attenzione di tutti è rivolta a provare a immortalare il momento con gli smartphone, senza dimenticarsi di godersi l'attimo.



Un altro gesto di cuore e improvvisato per i suoi fan, che The Rock ha sempre e comunque messo al primo posto nella scala della sua carriera e del suo successo, che non a caso è incredibile.