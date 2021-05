The Rock sgancia la bomba su Jungle Cruise: 'Uscirà anche su Disney Plus'

Walt Disney Studios si prepara ad aggiungere al catalogo del suo servizio streaming Disney+ un altro dei pezzi da novanta dell'estate 2021, Jungle Cruise, il film con protagonisti Emily Blunt e Dwayne 'The Rock' Johnson.

Il film, basato sulla famosa attrazione dei parchi tematici Disney, rispetterà come previsto la data di uscita nei cinema fissata per il 30 luglio prossimo, ma oltre a sbarcare nelle sale arriverà a sorpresa anche sul servizio di streaming on demand Disney+, con accesso VIP.

Lo ha annunciato The Rock in persona sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram: "Il 30 luglio Jungle Cruise arriverà nei cinema e nelle vostre case in tutto il mondo. È un piacere dire che stiamo tornando nelle sale, ed è un piacere aggiungere che stiamo arrivando anche a casa vostra! Unitevi a me e alla mia compagna d'avventure Emily Blunt (una vera e propria Indiana Jones donna) nel viaggio di una vita, con Jungle Cruise che uscirà nei cinema e nei vostri salotti nello stesso giorno, il 30 luglio!"

Jungle Cruise rappresenterà il quarto appuntamento tramite accesso Vip per Disney+ quest'anno, dopo Raya and the Last Dragon a marzo, Crudelia (in uscita a maggio) e Black Widow (in uscita a luglio). Al momento sembra che le uscite Disney per la stagione autunnale siano destinati al cinema, come è stato anticipato per Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e The Last Duel di Ridley Scott.

The Rock, attualmente impegnato nelle riprese del cinecomic Black Adam per la DC Films, tornerà nel 2021 con Red Notice, attesissimo blockbuster Netflix che include nel cast anche Ryan Reynolds e Gal Gadot.