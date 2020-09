The Rock si schiera in politica per la prima volta: ecco chi voterà come Presidente USA

Dwayne "The Rock" Johnson ha evitato di rendere pubblico il suo voto alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti per la sua intera carriera, prendendo spesso posizione rispetto alle questioni legate al paese ma senza mai rivelare per chi avrebbe votato. Proprio per questo, il post che ha pubblicato in queste ore è già destinato a fare scalpore.

Dopo l'attacco diretto a Donald Trump in sostengo al movimento Black Lives Matter lo scorso giugno, infatti, la star di Black Adam ha ora deciso di uscire definitivamente allo scoperto appoggiando la candidatura di Joe Biden e Kamala Harris come presidente e vice presidente.

"Come indipendente politico e centrista da tanti anni, in passato ho votato sia per i Democratici che per i Repubblicani" ha scritto l'attore su Insagram, dove ha pubblicato un video in cui svela la decisione ai due diretti interessati. "In queste cruciali elezioni, credo che Joe Biden e Kamala Harris siano le migliori scelte alla guida del nostro paese, e come mio primo endorsment presidenziale (pubblico) in assoluto, sono orgoglioso di supportarli per la carica presidenziale dei nostri Stati Uniti. Il progresso richiede coraggio, umanità, empatia, forza, grinta, gentilezza, e rispetto. Essere GENTILI e RISPETTOSI l'uno per l'altro sarà sempre importante."

Neanche a dirlo, si tratta di un endorsment estremamente importante: con oltre 270 milioni di follower tra Instagram, Facebook e Twitter, Johnson è infatti una vera e propria superstar di livello mondiale, nonché l'attore più pagato di Hollywood da diversi anni a questa parte, e la sua presa di posizione potrebbe avere un grande impatto sulla sua sterminata fanbase.

Per altre notizie sul fronte film, l'attore di recente ha dato il benvenuto ad Aldis Hodge nel cast di Black Adam.