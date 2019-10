The Rock rivolge un pensiero all'amico Kevin Hart, in riabilitazione dopo un incidente

Il rapport che lega The Rock e Kevin Heart è uno dei più sinceri del cinema e sicuramente tra i più percepibili anche nei loro film, ai quali collaborano con grande entusiasmo grazie al loro affiatamento. Adesso che Hart è ricoverato in seguito ad un incidente automobilistico, Johnson gli porta un giocattolo simbolo della loro amicizia.

La notizia delle gravi ferite riportate da Hart al momento dell'incidente non è tardata ad arrivare ai media, soprattutto visto il ruolo da coprotagonista dell'attore al fianco di The Rock nel nuovo film Jumanjii: The Next Level, in uscita il 12 dicembre.

Dwayne Johnson affida ad un video su instagram, che troverete nell'articolo, un pensiero di pronta guarigione, l'ennesimo postato in questi giorni dall'attore, che va spesso a trovare il collega ed amico. Il video mostra The Rock in palestra e intento ad elencare il contenuto del suo borsone sportivo. Quando estrae dalla borsa una versione giocattolo di se stesso, ci racconta del modo bizzarro in cui lui e Hart giocano con le loro miniature:

"Ho messo io questo [giocattolo] in borsa, non i miei figli. Dopo andrò a trovare il mio caro amico Kevin Hart e mi piace portargli giocattoli con cui possa divertirsi. Gli piace quando facciamo la lotta con le nostre miniature, è una specie di incontro 'uno contro uno'. Adesso si sta rimettendo e sta andando alla grande, non vede l'ora di tornare in azione, ma dovrò sempre prendermi cura di lui."

Dalle parole dell'attore si percepisce il profondo affetto che lo lega all'amico e adesso che finalmente il peggio è passato la produzione e l'intero cast possono ritornare ad occuparsi del film, che sperano avrà un incasso stellare: la Sony Pictures auspica un incasso di un miliardo i dollari per Jumanjii:The Next Level.